Macron apela a Xi para negociar com a Rússia pela paz na Ucrânia

(Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao chinês Xi Jinping nesta quinta-feira (6) que dialogue com a Rússia e ajude a acabar com a guerra na Ucrânia, enquanto Xi respondeu dizendo que espera que os dois lados possam realizar negociações de paz o mais rápido possível.

Em conversas acompanhadas de perto em Pequim, que também envolvem a chefe da UE, Ursula von der Leyen, Macron disse que o Ocidente deve envolver Pequim para ajudar a acabar com a crise e evitar tensões "em espiral" que podem dividir as potências globais em blocos em guerra.

"A agressão russa na Ucrânia foi um golpe para a estabilidade (internacional)", disse Macron a Xi, ao lado do presidente chinês do lado de fora do Grande Salão do Povo no início de sua reunião. "Sei que posso contar com você para trazer a Rússia de volta à razão e todos de volta à mesa de negociações".

Em comentários após seu encontro com Macron, Xi pediu que a Ucrânia e a Rússia retomem as negociações de paz e encontrem uma solução política para o conflito.

A França disse que as discussões entre os líderes foram "francas e construtivas", enquanto a China as descreveu como "amigáveis" e "profundas".

Macron também pediu a Xi que pressionasse a Rússia a cumprir as regras internacionais de não proliferação de armas nucleares. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que posicionará armas nucleares táticas na Bielorrússia, vizinha da Ucrânia, uma medida vista como uma escalada perigosa no sangrento conflito de um ano.

Xi disse que todos os países devem respeitar os compromissos de não usar armas nucleares e que "a guerra nuclear não deve ser travada", sem mencionar a Rússia. Ele exortou a comunidade internacional a "abster-se de qualquer ação que leve a uma maior deterioração da crise ou mesmo ao seu descontrole".

A visita dos líderes da UE à China ocorre após anos de relações azedas com Pequim sobre questões como acusações de abuso de direitos em Xinjiang, um pacto de investimento paralisado e a relutância da China em condenar a Rússia por sua invasão à Ucrânia.

Mas, dirigindo-se à imprensa após sua chegada na quarta-feira, Macron disse que a Europa deve resistir a reduzir os laços comerciais e diplomáticos com a China e rejeitar o que alguns consideram uma "espiral inevitável" de tensão entre a China e o Ocidente.

Von der Leyen, em sua primeira viagem à China desde que assumiu o cargo de presidente da Comissão Europeia em 2019, também deve manter conversas trilaterais com Macron e Xi na noite de quinta-feira.

Macron também se encontrou com o primeiro-ministro Li Qiang antes de se encontrar com Xi para uma cerimônia elaborada fora do Grande Salão, onde os dois líderes testemunharam uma salva de 21 tiros e caminharam lado a lado ao longo de um tapete vermelho enquanto uma banda de metais tocava seus hinos nacionais.

Em comentários relatados pela mídia estatal CCTV, Xi disse que a China e a França têm a capacidade e a responsabilidade de transcender "diferenças" e "restrições" à medida que o mundo passa por profundas mudanças históricas. A China está disposta a trabalhar com a União Europeia (UE) para reiniciar "trocas" em todos os níveis, disse Xi.

'Bom policial, mau policial'

Alguns analistas sugeriram que Macron e von der Leyen podem adotar um papel de "policial bom, policial mau" em Pequim, com o alegre francês promovendo um "reinício" nos laços e o chefe da UE estabelecendo as questões mais espinhosas e linhas vermelhas nessas relações.

Macron colocou as duas mãos sobre as de Xi durante um longo aperto de mão depois que eles se encontraram do lado de fora do Grande Salão na quinta-feira. Ele então deu um tapinha amigável nas costas do líder chinês enquanto eles caminhavam para cumprimentar os membros de cada governo.

Von der Leyen, que também se encontrou com o primeiro-ministro Li na quinta-feira, havia dito poucos dias antes da visita que a Europa deveria "correr o risco" diplomática e economicamente com uma China endurecida.

"Tanto a Europa quanto a China se beneficiaram imensamente com esse relacionamento, no entanto, as relações UE-China se tornaram mais complexas nos últimos anos e é importante discutirmos juntos todos os aspectos de nossas relações hoje", disse von der Leyen antes de sua reunião. com Li.

Li disse que a parceria com a UE e a França representa "um novo ponto de partida" e que ambas as partes devem aderir ao "respeito mútuo e à cooperação ganha-ganha".

De sua parte, a China está ansiosa para garantir que a Europa não siga o que vê como esforços liderados pelos Estados Unidos para conter sua ascensão.

"Vale a pena notar que várias forças na Europa e nos EUA estão prestando muita atenção à visita de Macron e exercendo influência em diferentes direções", escreveu o jornal estatal Global Times em um editorial. "Em outras palavras, nem todo mundo quer que a visita de Macron à China ocorra sem problemas e com sucesso."

Plano de paz da Ucrânia

Tanto Macron quanto von der Leyen disseram que querem persuadir a China a alavancar seus laços com a Rússia para trazer a paz à Ucrânia ou, pelo menos, impedir Pequim de apoiar diretamente a invasão de Moscou, que a Rússia chama de "operação militar especial".

No início deste ano, a China propôs um plano de paz de 12 pontos para a crise na Ucrânia, que pedia a ambos os lados que concordassem com uma desescalada gradual que levasse a um cessar-fogo abrangente.

O plano foi amplamente descartado pelo Ocidente devido à recusa da China em condenar a Rússia, e os EUA e a OTAN disseram que a China estava considerando enviar armas para a Rússia, o que Pequim negou.

Após mais de um ano de conflito que já custou milhares de vidas, há poucos sinais de que ambos os lados estejam interessados ​​em negociar.

Macron, viajando com uma delegação empresarial de 50 pessoas, incluindo a Airbus (AIR.PA) , a gigante do luxo LVMH (LVMH.PA) e a produtora de energia nuclear EDF (EDF.PA) , também está na China em busca de vitórias econômicas.

A Airbus assinou acordos na quinta-feira para abrir uma nova linha de montagem na China, dobrando sua capacidade no segundo maior mercado de aviação do mundo, e dando luz verde final a alguns pedidos de jatos anunciados anteriormente.

Embora a comunidade empresarial francesa tenha recebido bem as aberturas de Macron para a China, nem todos em casa acham que assinar grandes acordos de dinheiro é um bom sinal a ser enviado.

"Em um momento em que o debate na Europa se concentra em nossa dependência suicida da China e na interferência chinesa, a mensagem é inoportuna", escreveu Raphael Glucksmann, membro de esquerda do Parlamento Europeu, no Twitter antes da visita de Macron.

