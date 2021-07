Macron concede comenda Légion d'honneur, mais alta distinção da França, a Randolfe Rodrigues

O governo francês afirma que a condecoração é um reconhecimento pela atuação do parlamentar no enfrentamento da Covid-19 no Brasil e por sua "defesa fervorosa" do meio ambiente e do Acordo de Paris edit

247 - O presidente da França, Emannuel Macron, concedeu a comenda Légion d’honneur, a mais alta distinção da França e uma das condecorações mais famosas do mundo​, ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

O governo francês afirma que a condecoração é um reconhecimento pela atuação do parlamentar no enfrentamento da Covid-19 no Brasil e por sua "defesa fervorosa" do meio ambiente e do Acordo de Paris, "como ilustra seu forte comprometimento com a luta pela preservação das reservas na Amazônia".

O senador é o vice-presidente da CPI da Covid e um dos maiores adversários do governo de Jair Bolsonaro. Ele é o único brasileiro e o único político que será agraciado neste ano.

