Macron conversa com Biden antes de viajar à Rússia e à Ucrânia

WASHINGTON, TASS – Os presidentes dos EUA e da França, Joe Biden e Emmanuel Macron, discutiram no domingo a situação na Ucrânia antes da visita de Macron a Moscou.

"Os líderes discutiram os esforços diplomáticos e de dissuasão em andamento em resposta ao contínuo aumento militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia", disse a Casa Branca em comunicado.

Biden e Macron falaram anteriormente por telefone em 2 de fevereiro.

O presidente russo, Vladimir Putin, deve se reunir com o homólogo francês no Kremlin na segunda-feira. Os líderes, que falaram por telefone três vezes nas últimas duas semanas, planejam discutir muitos assuntos, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Macron planeja visitar a Ucrânia na terça-feira. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, disse que as visitas de Macron a Moscou e Kiev darão continuidade aos esforços de Paris para diminuir a situação na Ucrânia.

Recentemente, houve uma enxurrada de declarações no Ocidente e em Kiev de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que era uma escalada infundada e que a Rússia não ameaça ninguém. Ao mesmo tempo, ele não descartou provocações para corroborar essas declarações ocidentais e alertou que o uso da força para resolver a crise no sudeste da Ucrânia terá sérias consequências.

