Macron defende diálogo com a Rússia

247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, atacou o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, chamando suas recentes declarações de “escandalosas”. Morawiecki criticou os esforços do líder francês para manter o diálogo com Moscou em meio à guerra em andamento na Ucrânia, informa o site russo RT.

“Essas declarações são infundadas e escandalosas”, disse Macron à TV francesa TF1 na quarta-feira (6), em referência aos comentários do primeiro-ministro polonês no início desta semana. Morawiecki criticou vários líderes europeus, incluindo Macron, por supostamente conseguir pouco através do diálogo com o Kremlin.

“Não discutimos, não negociamos com criminosos”, disse o primeiro-ministro polonês ao comparar o presidente russo Vladimir Putin a Adolf Hitler.

“Assumo total responsabilidade por ter falado com o presidente da Rússia, em nome da França, para evitar a guerra e construir uma nova arquitetura para a paz na Europa há vários anos”, disse Macron, acrescentando que não era “ingênuo”, nem “cúmplice” como “outros”, sem detalhar quem ele tinha em mente.

O presidente francês também acusou o primeiro-ministro polonês de desempenhar um papel em um golpe político, dizendo que Morawiecki, um conhecido eurocético, representa "um partido de extrema direita" e "apoia" a rival de direita de Macron, Marine Le Pen.

Macron prometeu repetidamente continuar conversando com Moscou e “respeitar” a Rússia, embora tenha denunciado o ataque à Ucrânia em si como um “erro histórico”.

