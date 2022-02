Macron diz que seu diálogo com Putin foi substantivo e rico

Apoie o 247

PARIS, 10 de fevereiro, TASS - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que seu diálogo com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou no início desta semana foi "substantivo e rico".

"É necessário trabalhar em conjunto para manter a estabilidade, a paz e redefinir os mecanismos de construção de confiança. Temos certeza disso", escreveu Macron em seu Instagram.

Ele acrescentou que "a troca de pontos de vista em Moscou com o líder russo foi rica e substantiva".

"Acredito na unidade da Europa para a qual devemos ir juntos", observou o líder francês. Centrando-se na situação na Ucrânia, salientou que é necessário avançar na implementação dos Acordos de Minsk e fomentar um diálogo amplo, exigente e inovador, que permita construir garantias comuns." "O nosso objetivo: segurança para todos", acrescentou Macron.

Na última segunda-feira (7), Macron se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou. As conversas entre os dois líderes duraram mais de cinco horas. No dia seguinte, o presidente francês visitou Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Foram discutidas as questões da segurança europeia no contexto das garantias relevantes dos EUA e da Otan para a Rússia e a crise ucraniana.

