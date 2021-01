Macron é alvo de críticas por lentidão da campanha de vacinação na França

Revista Fórum - A vacinação contra a Covid-19 na França começou há mais de uma semana, e já está sendo alvo de muitas críticas nas redes sociais e também na imprensa local, devido ao que se considera uma lentidão no processo de imunização, especialmente de profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco.

Segundo o diário Le Parisien, o governo francês utilizou, durante a primeira semana da campanha, menos de 1% das 560 mil vacinas recebidas – lembrando que a França adquiriu doses da vacina Pfizer/BionTech.

A imprensa francesa afirma que pouco mais de mil pessoas foram vacinadas no país nesta primeira semana, e que esses números contrastam negativamente com os da Alemanha (que já teria vacinado 200 mil) e do Reino Unido (com quase 1 milhão de pessoas vacinadas). Para Jean Rottner, governador da região de Champagne, “estamos diante de um escândalo estatal”.

Continue lendo na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais