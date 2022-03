Macron e Putin discutem por 1h40 situação da crise na Ucrânia

Apoie o 247

Tass - O presidente francês Emmanuel Macron discutiu a crise na Ucrânia com o presidente russo Vladimir Putin por uma hora e 40 minutos em um telefonema no sábado, disse o Palácio do Eliseu. Segundo uma fonte da AFP no governo francês, "a conversa se concentrou nas perspectivas de redução das tensões na crise em torno da Ucrânia".

As conversas de sábado foram a quarta conversa telefônica entre os presidentes russo e francês nas últimas semanas. Na segunda-feira, Macron visitou Moscou, onde manteve conversas de cinco horas com Putin para discutir a redução da crise. No dia seguinte, o presidente francês viajou para Kiev e Berlim para continuar sua missão diplomática.

Muitos países ocidentais disseram a seus cidadãos que deixassem a Ucrânia. A França ainda não emitiu tais recomendações. O Ocidente e Kiev recentemente divulgaram alegações sobre a potencial “invasão” russa da Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou essas alegações como "vazias e infundadas", servindo como uma manobra para aumentar as tensões, apontando que a Rússia não representava nenhuma ameaça a ninguém.

No entanto, Peskov não descartou a possibilidade de provocações destinadas a justificar tais alegações e alertou que as tentativas de usar a força militar para resolver a crise no sudeste da Ucrânia teriam sérias consequências.

