"Macron está agindo como um líder de guerra", diz Marine Le Pen

247 - Líder da ultradireita da França, Marine Le Pen criticou duramente o presidente do país, Emmanuel Macron, afirmando que ele está agindo "como um líder de guerra". Macron disse nesta segunda-feira (27) que países europeus estão cogitando enviar tropas para a Ucrânia, mas ponderou que não há consenso sobre isto. Por enquanto, o acordo é intensificar os esforços para entregar mais munições a Kiev. Cerca de 20 líderes europeus reuniram-se em Paris para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia. "Não há consenso nesta fase... para enviar tropas ao terreno. Nada deve ser excluído. Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não vença", disse Macron aos jornalistas.

Le Pen destacou que Macron está colocando em perigo a paz na França. "Não sei se todos percebem a gravidade de tal declaração. Emmanuel Macron está agindo como um líder de guerra, mas são as vidas de nossos filhos das quais ele fala com tanta despreocupação. Estamos falando da paz ou da guerra em nosso país".

Je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d’une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre mais c’est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d’insouciance. C’est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s’agit. https://t.co/3vGN2X1ZS2 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 27, 2024

