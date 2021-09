Macron leva 'ovada' em evento em Lyon (vídeo)

O presidente da França sofreu um ataque surpresa com um objeto durante visita à cidade de Lyon. O atacante já foi detido, segundo informações edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Uma pessoa não identificada jogou um objeto no presidente francês Emmanuel Macron durante visita a uma exposição em Lyon, França, escreveu na segunda-feira (27) o jornal local Lyon Mag.

Segundo o diário, o objeto foi arremessado contra o presidente quando este visitava a exposição Eurexpo.

Informações preliminares sugerem que se tratava de um ovo.

PUBLICIDADE

De acordo com um vídeo publicado no jornal, o objeto bateu no ombro de Macron, mas ricocheteou.

O homem que atirou o objeto foi detido pelos policiais.

PUBLICIDADE

Em 8 de junho o atual presidente da França sofreu um tapa na cara durante uma visita à cidade de Drôme, sudoeste da França. Dois dias depois, o perpetrador da agressão foi condenado a quatro meses de prisão.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE