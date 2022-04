Macron lidera 2º turno nas eleições presidenciais da França com 55-58%, segundo mídia

Apoie o 247

Sputnik - Pesquisa inicial de emissora belga revelou que Emmanuel Macron, presidente incumbente da França, está liderando contra Marine Le Pen.

Emmanuel Macron, atual presidente da França, está vencendo o 2º turno contra a concorrente Marine Le Pen com 55-58% dos votos, indicou neste domingo (24) a emissora belga LN24.

As pesquisas relatadas pela LN24 mostram que Le Pen tem atualmente 42-45%.

Às 15h00, horário de Greenwich (11h00, horário de Brasília), nove horas após a abertura das urnas, foi relatado que a afluência dos eleitores atingiu 63,23%, menor que nas duas eleições presidenciais francesas anteriores.

"Em 2017, a taxa de afluência às 17h00 [horário local, 11h00 no horário de Brasília] para o segundo turno da eleição na França metropolitana foi de 65,30%. Em 2012 essa taxa foi de 71,96% à mesma hora", disse o Ministério do Interior da França.

No turno decisivo de 2017 também se enfrentaram Macron e Le Pen, sendo que o primeiro venceu com 66,10% dos votos contra 33,90% da segunda. Já o segundo turno de 2012 deu vitória a François Hollande com 51,6% dos votos, enquanto o incumbente Nicolas Sarkozy ficou com 48,4%.

O primeiro turno da eleição presidencial, em que se enfrentaram 12 candidatos, foi realizado em 10 de abril. Os dois candidatos com mais votos, Macron (27,85%) e Le Pen (23,15%), passaram ao segundo turno, tendo havido também forte desempenho de Jean-Luc Mélenchon, com 21,95% dos votos.

