Macron nomeia novo premiê francês após renúncia de Édouard Philippe

Sputnik - Nesta sexta-feira (3), após ter aceitado o pedido de demissão de Édouard Philippe, o presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou Jean Castex para ser primeiro-ministro francês.

Novo primeiro-ministro é um alto funcionário público e prefeito que preparou a saída da França do lockdown do novo coronavírus, uma medida no governo que faz parte da intenção de Macron de dar um novo fôlego aos dois anos restantes da sua presidência, a fim de reativar a economia francesa.

Ainda hoje, o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, entregou ao presidente Emmanuel Macron o pedido de demissão, que foi aceito pelo chefe de Estado.

Édouard Philippe, que antes fazia parte do partido Os Republicanos, se juntou ao governo de Macron em maio de 2017, e passou a ganhar popularidade durante a crise da COVID-19.

De acordo com uma pesquisa de opinião realizada no final de junho, mais da metade dos residentes franceses queriam que o então primeiro-ministro Édouard Philippe se mantivesse na chefia do governo após as eleições municipais, cujo segundo turno decorreu no domingo (28).

