Macron: o Ocidente não tem a intenção de iniciar uma guerra com o povo russo

"Estamos determinados a aderir à contenção da escalada, como fizemos com sucesso desde o início do conflito", disse o presidente da França, aliada dos EUA edit

Agência Sputnik - O Ocidente não tem a intenção de iniciar uma guerra com o povo russo e trabalhará para evitar uma escalada do conflito na Ucrânia, disse o presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira.

"Todos concordamos com o fato de que não queremos ir para a guerra com o povo russo. Estamos determinados a aderir à contenção da escalada, como fizemos com sucesso desde o início do conflito", disse Macron na abertura da conferência de apoio à Ucrânia realizada em Paris.

