Macron pede cumprimento dos Acordos de Minsk após reunião com Zelensky

TASS - O presidente francês Emmanuel Macron pediu para cumprir os Acordos de Minsk, que são a única base para resolver a crise na Ucrânia, após uma reunião com seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky.

"Os Acordos de Minsk são a única maneira que nos permitirá estabelecer a paz, a única maneira que ajudará a encontrar uma solução política de longo prazo", disse ele.

Na terça-feira, Macron conversou com Zelensky em Kiev. Na segunda-feira, o líder francês se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou. Antes das conversas, Macron disse que hoje em dia o diálogo com a Rússia é mais pertinente do que nunca e afirmou que somente por meio do diálogo é possível garantir segurança e estabilidade na Europa. A reunião dos dois líderes durou mais de cinco horas.

