Macron perde terreno nas eleições presidenciais francesas, diz pesquisa

247 - Uma nova pesquisa sobre as eleições presidenciais francesas, que se realizarão em abril, mostrou nesta terça-feira (11) o presidente Emmanuel Macron com menos intenções de voto no primeiro turno e um empate técnico no segundo.

A pesquisa realizada por Elabe, divulgada pelo canal BFM TV, mostra pela primeira vez nos últimos meses Macron abaixo de 25% de intenção de voto no primeiro turno, que ocorrerá em 10 de abril. Seu índice atual é de 23%.

Atrás do presidente, vêm a conservadora Valérie Pécresse e a líder de extrema direita Marine Le Pen com 17 por cento, enquanto o outro candidato de extrema direita, Éric Zemmour, permanece em quarto lugar, com 13%.

De acordo com a pesquisa Elabe, entre os candidatos da esquerda, o líder de La Francia Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, tem 9,5%, seguido pelo ecologista Yannick Jadot (7%), a prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo (3,5%).

As informações são da Prensa Latina.

Em outras sondagens, o líder do Partido Comunista, Fabien Roussel, aparece com 1,8%.

Em relação ao segundo turno, pela primeira vez em semanas Macron não é escolhido como vencedor para mais um mandato de cinco anos no Eliseu, pois contaria nas urnas em 24 de abril com os mesmos votos de Pécresse

