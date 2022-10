Macron planeja vir ao Brasil caso Lula se eleja, mas continuará longe se Bolsonaro vencer

Presidente francês tem boas relações com o candidato do PT e péssimas com Bolsonaro, que, inclusive, já agrediu sua esposa edit

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, planeja vir para a posse de Lula, em janeiro, caso o petista seja eleito.

Caso o eleito seja Bolsonaro, o presidente francês deve permanecer em seu país e enviar um representante.

A informação foi publicada na coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles. A Embaixada da França no Brasil enviou nota em que afirma não estar ciente da intenção de Macron.

Mas faz todo sentido que Macron assista à posse de Lula e despreze a de Bolsonaro.

A relação entre Bolsonaro e Macron é péssima, principalmente depois que Bolsonaro chamou a esposa de Macron, Brigitte, de mulher feia.

Já com Lula, Macron tem excelente relação. Os dois se reuniram no ano passado no Palácio do Eliseu, honraria nunca concedida a Bolsonaro.





