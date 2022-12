Macron prepara visita ao Brasil no primeiro semestre de 2023

Apoie o 247

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, prepara uma visita de Estado ao Brasil, que deve ocorrer já no primeiro semestre de 2023, informa o jornal O Estado de S. Paulo, citando diplomatas envolvidos nos preparativos. Ele será um dos primeiros líderes mundiais a ser recebido por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, virá ao Brasil em fevereiro para cumprir agendas e preparar a viagem de Macron.

A França é um importante parceiro comercial do Brasil na Europa. É o maior empregador estrangeiro no País e o terceiro que mais investe, atrás somente de Estados Unidos e Espanha.

Brasil e França também têm parcerias estratégicas no setor de Defesa. O principal projeto conjunto é o ProSub, o programa de desenvolvimento de submarinos militares, sendo quatro convencionais e um nuclear.

Durante a Cúpula do G20 em Bali, na Indonésia, o presidente francês disse que deseja conduzir o que chamou de "diplomacia amazônica" com Lula em prol da preservação da floresta tropical. Macron liderou a pressão internacional sobre o Brasil no auge das queimadas na Amazônia, o que o indispôs com setores das Forças Armadas e do retirante governo federal.

