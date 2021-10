Macron, presidente da França, diz que relação com o Brasil “já foi melhor”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em entrevista neste sábado (30), ao jornalista Jamil Chade, do UOL, o presidente francês enfatiza que é necessário ampliar a cooperação para a preservação da Amazônia e pede "mais ambição" em questões climáticas.

Ao ser questionado sobre como avalia a relação entre o Brasil e a França, Macron disse depois de um silêncio: "Já foi melhor".

Macron está em Roma, na Itália, onde acontece a 16ª Cúpula de Líderes do G20 –grupo de países com as 20 maiores economias do mundo.

PUBLICIDADE

O presidente francês cobrou mais ambição e eficiência para controlar o desmatamento. “Caso contrário, mataremos a biodiversidade e, acima de tudo, nossa capacidade de lutar contra emissões de CO2”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE