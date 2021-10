Macron recebe secretário de Estado dos EUA após crise dos submarinos

O presidente da França, Emmanuel Macron, teve um longa reunião nesta terça-feira (5) em Paris com o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken edit

247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta terça-feira (5) em Paris o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, para preparar as "decisões concretas" a fim de superar a crise dos submarinos entre os dois aliados.

A longa reunião em Paris, que não estava prevista na agenda, deve "contribuir para restaurar a confiança entre França e Estados Unidos", após essa inédita crise que começou em meados de setembro, informou a presidência francesa.

O anúncio de uma aliança estratégica no Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido para contra-atacar a China, que envolveu a anulação da compra por Canberra de submarinos franceses, desencadeou a ira de Paris, destaca reportagem do UOL.



