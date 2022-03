Macron se coloca como líder de guerra em manifesto de campanha

Apoie o 247

247 - Três semanas antes das eleições presidenciais francesas, polarizadas entre Emmanuel Macron e a extrema-direita de Marine Le Pen, o presidente se coloca como um líder de guerra, observa a agência Bloomberg. Ele lidera as pesquisas de opinião, com ampla vantagem no segundo turno. Levantamentos indicam para uma grande fragmentação do voto no primeiro turno.

"Estamos em um ponto de inflexão onde podemos fazer uma diferença real", disse Macron em entrevista coletiva em Aubervilliers, ao norte de Paris, destacando a guerra às portas da União Europeia e o desafio global das mudanças climáticas, conforme a agência France24.



“Muitas das coisas que temos que fazer hoje, em tempo de crise, e que teremos que fazer nos próximos meses e anos vão estruturar a vida do nosso país a longo prazo”, acrescentou.

O líder francês prometeu impulsionar gastos militares tanto para a guerra convencional como para a guerra cibernética. Ele prometeu ainda uma França mais independente “dentro de uma Europa mais forte”.

Todas as pesquisas mostram Macron liderando o primeiro turno em 10 de abril e o segundo turno duas semanas depois. Ele venceria Le Pen por pelo menos 12 pontos no segundo turno, de acordo com diversos levantamentos. As casas de apostas favorecem Macron para ganhar, com uma probabilidade de mais de 90%.

