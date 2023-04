Macron se recusa a apoiar linha dos EUA sobre a China

Apoie o 247

RT - A Europa Ocidental deve buscar “autonomia estratégica” e evitar ser arrastada para confrontos em nome dos EUA, Emmanuel Macron disse ao Politico no domingo. O presidente francês já fez afirmações semelhantes antes, mas mesmo assim seguiu o exemplo de Washington sobre a Ucrânia.

Em entrevista durante uma viagem à China nesta semana, Macron disse ao site de notícias que “ a Europa corre um grande risco” se “se envolver em crises que não são nossas”.

“O paradoxo seria que, tomados pelo pânico, acreditamos que somos apenas seguidores da América”, disse Macron . “A pergunta que os europeus precisam responder… é do nosso interesse acelerar [uma crise] em Taiwan? Não. O pior seria pensar que nós, europeus, devemos nos tornar seguidores desse tópico e nos inspirar na agenda dos EUA e na reação exagerada da China.”

Macron se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping antes da entrevista, concluindo depois que “se os europeus não conseguem resolver a crise na Ucrânia, como podemos dizer com credibilidade sobre Taiwan: 'cuidado, se você fizer algo errado, estaremos lá'?”

Horas depois de Macron deixar o espaço aéreo chinês, Pequim lançou exercícios militares em torno de Taiwan, um movimento amplamente visto como uma resposta à líder pró-independência da ilha, Tsai Ing-Wen, realizando uma reunião com legisladores americanos na Califórnia na quarta-feira.

As relações entre a China e os EUA estão em um ponto baixo histórico, com o presidente dos EUA, Joe Biden, sugerindo em várias ocasiões no ano passado que Washington interviria militarmente para impedir que Pequim reunificasse Taiwan com o continente. Embora os líderes mundiais, incluindo Macron, estejam aparentemente satisfeitos em ficar de fora do impasse de Taiwan, sua insistência em pressionar a China a denunciar a Rússia por sua operação militar na Ucrânia irritou Xi, de acordo com relatos da mídia e comentários de autoridades chinesas .

O conflito na Ucrânia também atrapalhou amplamente as discussões sobre “autonomia estratégica” na Europa. Embora Macron e a ex-chanceler alemã Angela Merkel tenham falado extensivamente sobre diminuir sua dependência dos EUA nos últimos anos, uma mudança no poder em Berlim viu o governo de Olaf Scholz reverter décadas de política externa pacifista para armar a Ucrânia a pedido de Washington, enquanto França e A Alemanha forneceu veículos blindados, munições e, no caso da Alemanha, tanques, às forças de Kiev.

Com o aumento dos custos de energia e a inflação contribuindo para a instabilidade doméstica, Macron, no entanto, apoiou todos os 10 pacotes de sanções anti-Rússia da UE. Apesar de falar com o presidente russo, Vladimir Putin, em várias ocasiões desde fevereiro passado, Macron não conseguiu pressionar o Kremlin a interromper sua operação na Ucrânia.

O presidente francês “ainda está falando sobre a independência estratégica da UE”, observou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, no verão passado, acrescentando “estou certo de que eles não terão permissão para isso”.

