Macron se une à Alemanha e pede fim da escalada de tensões contra a Rússia

"Não vamos abrir mão do diálogo com a Rússia", disse Macron

Deutsche Welle – Depois de um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron nesta terça-feira (25/01) para discutir principalmente a crise no leste europeu e a tentativa de frear um possível conflito, o chanceler federal alemão Olaf Scholz alertou a Rússia para as consequências que o país pode sofrer em caso de invasão e ataque à Ucrânia.

Scholz classificou o atual momento como "difícil", referindo-se aos 100 mil soldados russos que estariam desde dezembro de prontidão, próximos à fronteira com a Ucrânia, preparando um ataque, segundo informações dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais - entre eles, a Alemanha e a França.

"Há muitas tropas estacionadas lá e, portanto, é necessário que tudo agora seja feito para garantir que a situação evolua de maneira distinta à que estamos temendo neste momento. Por isso, esperamos também por movimentos claros da Rússia no sentido de contribuir para uma diminuição da tensão. E todos nós concordamos que uma agressão militar teria sérias consequências", declarou Scholz.

Macron reforçou que Alemanha e França estão unidas em torno de suas posições em relação à Ucrânia e que ambos os países pedem pelo fim da tensão. Em caso de agressão russa, segundo o presidente francês, os custos podem ser "altos". Ao mesmo tempo, defendeu a manutenção das conversas: "Não vamos abrir mão do diálogo com a Rússia", disse Macron (leia a íntegra na Deutsche Welle).

