Macron sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia: “o pior ainda está por vir”

247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que o pior ainda está por vir no confronto entre Rússia e Ucrânia. Segundo informações do Le Monde, Macron teve conversa com o presidente russo, Wladimir Putin, que disse que a operação do exército "pioraria" se os ucranianos não aceitassem suas condições.

De acordo com Macron, durante a conversa que durou uma hora e meia, Putin demonstrou grande determinação de continuar sua ofensiva, cujo objetivo é "assumir o controle de todo o país”, informou o Palácio do Governo.

Putin assegurou que as operações do exército russo estavam acontecendo "de acordo com planejado e que poderiam piorar.

