Macron teve 24,7% e Le Pen 23,5% no 1º turno das eleições presidenciais na França

Sputnik - O presidente francês Emmanuel Macron está ligeiramente à frente de Marine Le Pen na disputa presidencial. Citando dados de pesquisas de boca de urna, a emissora belga RTBF apontou que o atual mandatário teve 24,7% dos votos, contra 23,5% de sua adversária, no primeiro turno do pleito.

Em terceiro lugar, aparece Jean-Luc Mélenchon, do partido de esquerda França Insubordinada, com 19% dos votos. A candidata republicana de centro-direita Valerie Pekress e o de extrema-direita Eric Zemmour estão empatados em quarto lugar com 8%, segundo a pesquisa.

Na França, o presidente é eleito para um mandato de cinco anos por voto secreto, direto e universal.

A votação ocorre em dois turnos. O segundo está marcado para 24 de abril.

Cerca de 49 milhões de eleitores estavam aptos a participar dessas eleições, mas apenas 65% haviam comparecido às urnas até às 17h do horário local (12h em Brasília), índice menor do que em 2017.

Neste primeiro turno, 12 políticos reivindicam o cargo mais alto do Estado. Além do presidente da França Emmanuel Macron, que busca a reeleição, outros candidatos com chances de ir ao segundo turno são os seguintes: a líder do partido de extrema-direita Rally Nacional Marine Le Pen; Valerie Pecresse, do partido republicano de centro-direita; Eric Zemmour, que fundou o partido de direita Reconquista; o chefe do partido de esquerda França Insubordinada Jean-Luc Mélenchon; o secretário nacional do Partido Comunista Fabien Roussel; a prefeita de Paris Anne Hidalgo, Partido Socialista; o eurodeputado Yannick Jadot, do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia.

