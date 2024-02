Madri: milhares de manifestantes pedem cessar-fogo imediato em Gaza (vídeo)

Apoie o 247

247 - Neste sábado (17), milhares de pessoas, incluindo seis ministros do governo espanhol, ocuparam as ruas de Madri para pedir cessar-fogo imediato de Israel na Faixa de Gaza.

O ato iniciou com uma multidão marchando da estação de trem de Atocha até a praça Porta do Sol, no centro da capital espanhola,. "Liberdade para a Palestina", dizia a faixa que puxava o ato.

Seis ministros do governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez estiveram presentes no protesto, além de membros do partido de Sumar, seus parceiros de coalizão.

"Precisamos conseguir um cessar-fogo imediato, devemos conseguir o fim das mortes e das agressões a inocentes, precisamos conseguir a libertação de todos os reféns", declarou Puente aos jornalistas.

Manifestación en Madrid en solidaridad con Gaza y en contra del genocidio. pic.twitter.com/rONPktRFab — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 17, 2024

