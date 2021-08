Maduro afirma que levantamento de sanções é prioridade na mesa de diálogo do México

247 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que seu país vai levar à mesa de diálogo político com a oposição no México a questão do levantamento das sanções como ponto vital.

De acordo com declarações do presidente venezuelano dadas nesta quarta-feira (18), a prioridade na mesa de diálogo que seu governo mantém com a oposição no México é a recuperação da economia, o que depende do levantamento das medidas coercitivas unilaterais.

O enviado plenipotenciário do Governo venezuelano, Jorge Rodríguez, “vai trazer - para a mesa de diálogo - como ponto vital a questão das sanções, seu levantamento e a recuperação econômica da Venezuela”, frisou o presidente do país sul-americano, informa a Telesul.

O governo e a oposição venezuelana, sob os auspícios da Noruega e do México, realizaram uma primeira rodada de negociações na semana passada na capital mexicana e concordaram em se reunir novamente de 3 a 6 de setembro.

