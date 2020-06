Maduro anuncia viagem ao Irã para agradecer o envio de combustíveis

247 - "Em breve viajarei ao Irã para abraçá-los, em breve estarei no Irã, assim que as condições sanitárias no Irã e na Venezuela permitirem. Sinto-me no dever de agradecer pessoalmente ao povo iraniano”, declarou o presidente venezuelano nesta segunda-feira (1).

Em uma reunião com outras autoridades venezuelanas transmitida pela TV, o presidente venezuelano indicou que viajará ao país persa para participar da Comissão Mista de Alto Nível, que se reunirá para a assinatura de acordos de cooperação energética, financeira, militar, agrícola, tecnológica e de saúde.

Maduro também informou sobre o plano de normalização do fornecimento de gasolina para a população e aplaudiu o apoio do Irã à Venezuela para reativar a distribuição de combustível.

Por sua parte, o presidente da estatal petroleira da Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez, afirmou que sem a cooperação da República Islâmica, não seria possível iniciar o plano após vários meses de crise energética.

Nesse sentido, o ministro venezuelano de petróleo, Tarek El Aissami, descreveu como "bem-sucedido" o primeiro dia do novo plano de distribuição de gasolina, iniciado após a chegada de cinco navios-tanque iranianos, carregados com gasolina e óleo.

Teerã deu apoio incondicional a Caracas, a fim de mitigar os efeitos do bloqueio econômico de Washington, que causou uma grave escassez de combustível no país caribenho.

É a primeira vez que o Irã exporta combustível para a América Latina, e o faz no âmbito da aliança entre Teerã e Caracas, que procura abastecer a Venezuela em meio a medidas coercitivas dos EUA.

O Irã enfatiza que seu comércio com a Venezuela pertence a dois países independentes, e afirmou que não renunciará a seus direitos e continuará a vender petróleo ao país sul-americano.

O Ministério das Relações Exteriores persa disse na segunda-feira que se a Venezuela precisar de mais suprimentos de gasolina, o Irã enviará, informa HispanTV.

