Maduro diz que efeito bumerangue causado por sanções ocidentais contra Rússia atingem Europa, EUA e mundo

"As sanções ocidentais contra a Rússia geraram um efeito bumerangue", afirmou o líder bolivariano

Sputnik - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que as medidas ocidentais atingiram a economia da Europa, dos EUA e do mundo em geral.

"As sanções ocidentais contra a Rússia geraram um efeito bumerangue", afirmou o mandatário.

Maduro ressaltou que as medidas ocidentais provocaram uma "inflação recorde" e "impactaram" o preço de diversos produtos em vários países.

O líder venezuelano destacou que o atual cenário prossegue graças à "arrogância" do Ocidente, que insiste em sua política de sanções contra a economia russa, sendo que deveriam ser levantadas em vez de impostas, assim como as sanções contra a Venezuela, Cuba, Nicarágua e todos os países do mundo.

As ações para deter Moscou são resultado de "decisões geopolíticas e ideológicas dos blocos de poder ocidentais", destacou Maduro.

Além disso, ressaltou que diversas instituições que se denominam multilaterais, na verdade, estão ao serviço da política ideológica e da disputa de poder orientadas pelos EUA e UE, usando o dólar como "instrumento" para causar danos ao mundo.

