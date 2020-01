Maduro diz que em 2020 a Venezuela vai viver grande mudança política

247 - Em entrevista ao jornalista Ignacio Ramonet, o presidente da Veenezuela Nicolás Maduro reafirmou que haverá eleições parlamentares em 2020 e lembrou todas as ações que seus adversários políticos estão realizando para boicotá-las.

Maduro voltou a denunciar as violações da institucionalidade do país praticadas pela atual Assembleia Nacional, que está em desacato constitucional, ou seja, com suas decisões invalidadas pela Justiça, informa a Prensa Latina.

"Eles usaram a Assembléia para conspirar, prejudicar economicamente a Venezuela, tentar impor um golpe de Estado, convocar uma invasão estrangeira do império americano e de seus aliados", afirmou.

Todas as pesquisas, segundo o mandatário, mostram que este parlamento foi um fracasso, inútil para os interesses do país.

O chefe de Estado se referiu durante a entrevista ao diretor do Le Monde Diplomatique aos progressos realizados com a Mesa Nacional de Diálogo estabelecida graças aos acordos entre o governo e setores da oposição. "Na mesa de diálogo nacional com setores importantes da oposição, tomamos medidas para construir todas as garantias eleitorais, (...) para termos eleições muito participativas. Essas medidas são um sucesso político e democrático para o país", afirmou.

Por outro lado, os Estados Unidos tentam entregar o poder ao setor extremista representado por Juan Guaidó, que será isolado e derrotado na tentativa de sabotar as eleições parlamentares. "Posso dizer que as forças do Partido Socialista Unido da Venezuela e do bloco da pátria, o Congresso Bolivariano dos Povos, o Grande Polo Patriótico, obterão uma grande vitória e vamos recuperar a Assembléia Nacional", afirmou.