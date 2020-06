Maduro diz que está pronto para uma 'conversa respeitosa' com Trump

Sputnik - O líder venezuelano afirmou que a conversa pode ocorrer quando necessário, desde que o diálogo seja respeitoso.

A declaração de Maduro responde a uma expectativa criada após declarações do próprio presidente norte-americano, que cogitou o encontro. Mais cedo nesta segunda-feira (22), Trump acrescentou que se encontraria com Maduro apenas para falar sobre a saída do presidente venezuelano do poder.

"Minha resposta é [...] assim como eu me encontrei com Joe Biden, quando conversamos por um longo tempo de maneira respeitosa [...], também, quando necessário, estou pronto para falar respeitosamente com o presidente dos EUA, Donald Trump", disse Maduro em entrevista à agência de notícias AVN, comentando a declaração feita anteriormente por Trump.

Maduro ainda reforçou sua posição afirmando: "da mesma maneira que falei com Biden, eu poderia falar com Trump.

Joe Biden é o atual candidato do partido democrata para a Presidência dos EUA nas eleições de 2020. Maduro se encontrou com Biden em 2015 durante a cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff no Brasil. Segundo a agência venezuelana, Maduro teria pedido respeito à Venezuela na ocasião. À época, Biden era vice-presidente dos EUA.

Na sexta-feira (19), Trump afirmou em entrevista publicada pelo site Axios que poderia se encontrar com Maduro. O presidente norte-americano também colocou em dúvida o apoio expresso ao líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.