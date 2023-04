Maduro diz que tem boa expectativa da reunião com Lavrov

Apoie o 247

247 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, recebe nesta terça-feira (18), o chanceler russo, Sergey Lavrov.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, que esteve no Brasil na segunda-feira, manterá na capital venezuelana, Caracas, contatos de alto nível com o chanceler Yván Gil, fará reuniões importantes com a vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez, e depois terá audiência no palácio presidencial de Miraflores com o próprio Maduro.

"Vou recebê-lo aqui no Palácio Presidencial de Miraflores para passar em revista todas as questões da cooperação Rússia-Venezuela, a presença da Rússia na América Latina e no Caribe para o bem de nossa região, a geopolítica mundial. Vamos rever e conversar ( ...) Tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante", disse.

