Maduro diz que 'vai arrebentar os dentes de Brasil e Colômbia' em caso de agressão

247 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que as Forças Armadas do país estão pronta para "arrebentar os dentes" de Brasil e Colômbia, caso esses países agridam a Venezuela. Ele diz: "conheço os planos imperiais, conheço em detalhes os planos da oligarquia colombiana e de Jair Bolsonaro."

Maduro ainda falou: "se eles se atreverem, vamos arrebentar seus dentes para que aprendam a respeitar a Força Armada Nacional Bolivariana e o povo de (Simón) Bolívar."

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "as tensões entre Maduro e Bolsonaro cresceram nas últimas semanas, quando um grupo de cinco militares que a Venezuela acusa de ser responsável por um ataque a um quartel do país iniciaram os trâmites para serem recebidos como refugiados em Roraima."

A matéria ainda sublinha que "Maduro já reconheceu que considerou pedir à Força Armada Nacional Bolivariana que capturasse no Brasil os cinco militares, chamados pelo governo chavista de 'terroristas e desertores'."