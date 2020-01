Maduro diz que Venezuela está pronta para diálogo direto com EUA

Em entrevista a The Washington Post, presidente da Venezuela diz que se houver "respeito e diálogo" entre o governo Trump e o seu é possível criar um novo relacionamento com enorme vantagens para ambos edit

Sputnik - O presidente venezuelano Nicolás Maduro prometeu altos lucros para as petrolíferas dos EUA na Venezuela se a administração de Donald Trump cancelar as restrições econômicas impostas contra Caracas e tentar normalizar as relações entre os dois países.

O líder venezuelano, em entrevista ao Washington Post, afirmou que se houver respeito e diálogo entre os governos, é possível criar um novo tipo de relacionamento.

"Uma relação de respeito e diálogo traz uma situação ganha-ganha. Um relacionamento de confronto traz uma situação de perde-perde. Essa é a fórmula", disse Maduro.

Ao comentar a crise política que atingiu a Venezuela, Maduro negou sugestões de autoridades ocidentais de que seu governo ofereceu à oposição venezuelana um acordo, incluindo eleições presidenciais durante as negociações mediadas pela Noruega no ano passado.

Nicolás Maduro disse que ainda está disposto a iniciar conversações com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, mas demonstrou rejeição à exigência da oposição para que ele saia do poder em favor de um governo de transição que renove a corte suprema e os tribunais nacionais.

"Guaidó é responsável por ter perdido a Assembleia Nacional [...] Ele e seus erros. Não me culpe agora. Ele é o único que agora tem que responder aos Estados Unidos", disse Maduro, citado pelo The Washington Post.

Maduro também rejeitou a ideia de haveria um suposto aumento do isolamento internacional da Venezuela.