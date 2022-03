Maduro responsabiliza formuladores e executores dos planos de expansão da Otan pela situação na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comentou nesta segunda-feira (7) a operação militar russa na Ucrânia. Falando em uma reunião com o Conselho de Vice-Presidentes e o Alto Comando Militar venezuelano, ele defendeu "buscar condições que permitam acordos realmente sólidos no processo de negociação entre a Federação Russa e a Ucrânia" e expressou a esperança de que as partes envolvidas busquem a paz, informa RT.

De acordo com Maduro, devem cessar as tentativas de usar o conflito armado na Ucrânia para escalar uma guerra europeia, "como alguns irresponsavelmente pretendem", enfatizou.

Ele também culpou os países da Otan pelo início das ações militares da Rússia na Ucrânia. "Aqueles que provocaram este conflito com décadas de descumprimento de acordos, com décadas de ameaças contra a Rússia, com décadas de preparação de planos para a extensão da Otan são os primeiros que têm a responsabilidade de desescalar este conflito e buscar um cenário de negociação e acordo entre as parte", disse o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada Maduro já tinha manifestado seu “firme apoio” a Moscou em sua operação militar na Ucrânia e “condenou as atividades desestabilizadoras” dos EUA e da Otan em relação à situação no país europeu.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE