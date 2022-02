Mãe é presa após jogar filha de 3 anos em jaula de urso (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma mãe acabou presa acusada de jogar a filha de apenas 3 anos na jaula de um urso-pardo, no zoológico de Tashkent, na capital do Uzbequistão. Felizmente, um grupo de tratadores conseguiu atrair o animal para uma área interna do recinto, o que possibilitou o resgate da criança. As informações são do portal R7.

O incidente foi captado por uma câmera de vigilância. Assista abaixo:

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, testemunhas relataram que Zuzu, como o urso é chamado, se limitou a cheirar a menina após a queda.

Ela foi encaminhada ao hospital, onde está internada para tratamento de uma concussão, cortes na cabeça e hematomas pelo corpo.

Enquanto isso, a mãe da criança permanece detida suspeita de tentativa de homicídio. Caso condenada, ela pode pegar até 15 anos de prisão.

Em declaração à imprensa, uma porta-voz do zoológico disse que ainda não está claro o que teria motivado a ação da mulher.

"Tanto os visitantes quanto os funcionários tentaram impedi-la, mas falharam", explicou.

