Maior base da Força Aérea dos EUA no Afeganistão é alvo de foguetes

Maior base da Força Aérea dos EUA no Afeganistão, o complexo de Bagram foi atacado com quatros foguetes. "O relato inicial é que não houve vítimas e o aeródromo não foi danificado", informou a OTAN edit

Sputnik - No sábado (19) de manhã, a base da Força Aérea dos EUA Bagram, no Afeganistão, foi atacada.

A maior base da Força Aérea dos Estados Unidos, Bagram, localizada perto da cidade de Bagram, na província de Parvan, Afeganistão, foi atacada com quatros foguetes, de acordo com o canal local TOLO News, citando a porta-voz do governador da província, Wahida Shahkar.

Os foguetes foram lançados da área de Qalandarkhil, segundo a porta-voz do governador. A polícia descobriu dez foguetes BM-12 em um caminhão pequeno, de onde quatro foram disparados, segundo a porta-voz.

A polícia conseguiu evitar o lançamento de seis desses foguetes.

Ao mesmo tempo, agência de notícias Pajhwok Afghan News informou que o representante da OTAN em Cabul confirmou ao canal o ataque e revelou que, segundo dados preliminares, não há vítimas.

"O relato inicial é que não houve vítimas e o aeródromo não foi danificado", segundo representante da OTAN.

Nenhum grupo terrorista reivindicou ainda a responsabilidade pelo ataque à base aérea dos Estados Unidos.

