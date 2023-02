Maior fabricante de chips na China registra receitas recorde, mas prevê forte declínio em 2023 em meio a sanções

Quanto ao primeiro trimestre de 2023, a SMIC prevê um declínio na receita entre 10% e 12% em comparação com o quarto trimestre de 2022 edit

Sputnik Brasil - A Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC, na sigla em inglês), o maior fabricante de chips da China, publicou na quinta-feira (9) resultados operacionais positivos para 2022.

De acordo com os dados da empresa, a receita atingiu US$ 7.27 bilhões (R$ 37,93 bilhões), um novo recorde, ultrapassando o valor de 2021 em 33,6%.

O lucro da empresa em 2022 também cresceu 6,8% em comparação com 2021, totalizando US$ 1.817,9 milhões (R$ 9,48 bilhões).

Quanto ao primeiro trimestre de 2023, a SMIC prevê um declínio na receita entre 10% e 12% em comparação com o quarto trimestre de 2022, e uma queda na margem bruta entre 19% e 21% devido à influência de incertezas e problemas externos com o ciclo industrial.

A empresa é a maior produtora de semicondutores na China, e em agosto de 2022 foi responsável por um avanço no processo de construção de chips de 7 nanômetros, apesar de, junto com muitas outras companhias de renome chinesas, estar sob sanções dos EUA, no seu caso desde 2020.

