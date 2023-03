Maior greve em décadas paralisa a Alemanha

Apoie o 247

Reuters - Aeroportos e estações de ônibus e trem em toda a Alemanha ficaram paralisados ​​nesta segunda-feira, causando transtornos para milhões no início da semana de trabalho durante uma das maiores paralisações em décadas, enquanto a maior economia da Europa cambaleia de inflação.

As greves de "alerta" de 24 horas convocadas pelo sindicato Verdi e pelo sindicato ferroviário e de transportes EVG foram as mais recentes em meses de ação industrial que atingiu as principais economias europeias à medida que os preços mais altos de alimentos e energia prejudicam os padrões de vida.

Eles iniciaram três dias de negociações salariais que podem levar a novas greves se não chegarem a um acordo. Os empregadores ofereceram 5% a mais de salários durante um período de 27 meses e um pagamento único de 2.500 euros - propostas sindicais, que pedem aumentos de dois dígitos, consideram inaceitáveis ​​em meio à inflação crescente que atingiu 9,3% em fevereiro .

A Alemanha, que dependia fortemente da Rússia para obter gás antes da guerra na Ucrânia, foi particularmente atingida pelos preços mais altos enquanto lutava por novas fontes de energia, com taxas de inflação superiores à média da zona do euro nos últimos meses.

O agravamento da escassez crônica de mão-de-obra dá aos sindicatos uma forte mão de negociação, dizem os economistas. A paralisação é a maior no país voltado para o consenso, com uma longa história de negociação coletiva desde 1992, de acordo com Verdi.

"Os funcionários estão fartos de serem enganados com palavras calorosas, enquanto as condições de trabalho pioram e há muitos cargos vagos", disse o chefe do Verdi, Frank Werneke, a repórteres.

A Associação de Aeroportos ADV estimou que 380.000 passageiros aéreos foram afetados por suspensões de voos, incluindo em dois dos maiores aeroportos da Alemanha em Munique e Frankfurt. Somente em Frankfurt, quase 1.200 voos para 160.000 passageiros foram cancelados e os viajantes retidos dormiram em bancos.

Os serviços ferroviários também foram cancelados pela operadora ferroviária Deutsche Bahn (DBN.UL). Trabalhadores em greve vestindo jaquetas amarelas ou vermelhas de alta visibilidade tocaram buzinas, sirenes e apitos, ergueram faixas e agitaram bandeiras durante os protestos.

Em Colônia, a falta de trens urbanos provocou uma corrida aos táxis.

"Milhões de passageiros que dependem de ônibus e trens estão sofrendo com essa greve excessiva e exagerada", disse um porta-voz da Deutsche Bahn na segunda-feira.

A Verdi está negociando em nome de cerca de 2,5 milhões de funcionários do setor público, incluindo transporte público e aeroportos, enquanto a EVG negocia cerca de 230.000 funcionários da Deutsche Bahn e empresas de ônibus.

Verdi está exigindo um aumento salarial de 10,5%, o que significaria um aumento salarial de pelo menos 500 euros (US$ 538) por mês, enquanto a EVG está pedindo um aumento de 12% ou pelo menos 650 euros por mês.

Os passageiros encalhados expressaram simpatia e descontentamento com a greve.

"Sim, é justificado, mas nunca fiz greve em toda a minha vida e trabalho há mais de 40 anos. Ao mesmo tempo, na França eles fazem greve o tempo todo por alguma coisa", disse o passageiro Lars Boehm .

Pressões persistentes de custos levaram os bancos centrais a uma série de aumentos nas taxas de juros, com os formuladores de políticas instando a Alemanha a evitar uma espiral desestabilizadora de preços e salários.

Aperto fiscal

Aumentos salariais acentuados podem reduzir o espaço de manobra fiscal do governo do chanceler Olaf Scholz, tornando as negociações já turbulentas sobre o orçamento federal mais difíceis em sua coalizão de três vias.

O Ministério do Interior disse que as demandas equivalem a custos extras de 1,4 bilhão de euros por ano - e se esse acordo salarial fosse estendido a outros funcionários do setor público, além de funcionários públicos aposentados, juízes e soldados, seria de 4,7 bilhões de euros no total.

Os empregadores também estão alertando que salários mais altos para trabalhadores de transporte resultariam em aumento de tarifas e impostos para compensar a diferença.

Um porta-voz do governo disse na segunda-feira que a política deve ficar fora das negociações salariais, enquanto a ministra do Interior, Nancy Faeser, expressou confiança de que uma solução será encontrada esta semana.

Mais greves

O presidente da EVG, Martin Burkert, alertou que novas greves são possíveis, inclusive durante o período do feriado da Páscoa.

"Temos sido arrastados aqui por muito tempo. Os grandes se beneficiam e os pequenos, que mantêm tudo funcionando, não ganham nada", disse o grevista Christoph Gerschner. "As pessoas têm um segundo ou terceiro emprego para sobreviver."

Se a mediação independente também não der resultado, "então a situação ficará muito sombria na Alemanha", alertou Ulrich Silberbach, chefe da Associação do Serviço Público Alemão (DBB). "Então teremos que lançar uma ação industrial nacional por tempo indeterminado."

O conflito sindical ainda é insignificante em comparação com os protestos contra as reformas previdenciárias do presidente Emmanuel Macron na vizinha França, que provocaram a pior violência nas ruas em anos.

O economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer, disse que o impacto econômico da greve de segunda-feira no setor de transporte diário de 181 milhões de euros (US$ 194 milhões) foi limitado até agora, mas isso pode mudar se as greves persistirem por mais tempo.

“As perdas provavelmente se limitarão ao setor de transporte, porque as fábricas continuarão operando e muitos funcionários trabalharão em casa”.

O chefe do Bundesbank, Joachim Nagel, disse na semana passada que a Alemanha precisa evitar uma espiral desestabilizadora de preços e salários, que ele não havia observado até agora.

"Para ser claro: impedir que a inflação se torne persistente por meio do mercado de trabalho exige que os funcionários aceitem ganhos salariais sensatos e que as empresas aceitem margens de lucro sensatas", disse ele.

