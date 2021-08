Maior incêndio florestal da Califórnia deixa cidade histórica em cinzas

A principal via pública de uma cidade histórica da época da corrida do ouro na Califórnia ficou em ruínas edit

Por Fred Greaves (Reuters) - A principal via pública de uma cidade histórica da época da corrida do ouro na Califórnia ficou em ruínas nesta quinta-feira, horas após o maior incêndio florestal do Estado engolir a vila de Greenville, nas montanhas de Sierra Nevada.

As equipes de bombeiros ainda trabalhavam na quinta-feira para extinguir os incêndios em Greenville, cerca de 260km ao norte de Sacramento, após o incêndio chamado de Dixie Fire avançar por toda a noite anterior.

O Dixie Fire tem avançado pela área por três semanas, queimando 322 mil acres (130 mil hectares).

"Apesar dos valentes esforços dos bombeiros, de recursos aéreos e de agentes da lei para proteger a vida e a defesa da propriedade, o fogo se espalhou na comunidade de Greenville", afirmou o Departamento de Proteção às Florestas (Cal Fire) na quinta-feira.

O Dixie Fire estava entre os mais de 12 incêndios florestais que assolavam o Estado.

O River Fire, que começou na quarta-feira e carbonizou 2.400 acres nos condados de Nevada e Placer, forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas, incluindo a maior parte da cidade de Colfax. Mais de 50 casas ou construções foram destruídas e outras 30 danificadas, não sendo possível diminuir a dimensão do incêndio, afirmou o Cal Fire.

