Maior número de casos da COVID-19 dos EUA é 'distintivo de honra', diz Trump

Sputnik - O presidente dos EUA respondeu às críticas sobre a suposta falta de testes realizados no país, dizendo que o elevado número de casos é porque "nossos testes são muito melhores".

Donald Trump tem enfrentado críticas generalizadas pelo que foi visto como uma resposta lenta à pandemia e atrasos na mobilização eficiente dos testes para COVID-19 em todo o país, o que foi dificultado pela falta de disponibilidade de equipamentos e suprimentos cruciais.

O presidente norte-americano afirmou durante a primeira reunião do gabinete na Casa Branca desde o surto da COVID-19 nos EUA, na terça-feira (19), que era "um distintivo de honra" o país ter o maior número de casos confirmados de coronavírus no mundo.

"A propósito, você sabe quando você diz que nós lideramos nos casos, isso é porque temos mais testes do que o resto do mundo. Então, quando temos muitos casos, eu não vejo isso como uma coisa ruim , eu vejo isso como, de certa forma, como sendo uma coisa boa, porque significa que nossos testes são muito melhores", disse Trump.

O presidente dos EUA, que estava respondendo a uma pergunta de repórteres sobre se ele estava introduzindo uma proibição de viagens contra Brasil principalmente devido ao aumento de casos de COVID-19 lá, acrescentou:

"Então eu vejo isso como um distintivo de honra. Realmente, é um distintivo de honra. É uma grande homenagem aos testes e a todo o trabalho que muitos profissionais têm feito."

Combate ao coronavírus

Os membros do gabinete norte-americano saudaram os esforços do presidente em lidar com a pandemia da COVID-19, com o vice-presidente Mike Pence, que tem liderado a força-tarefa para coronavírus, anunciando que todos os 50 estados americanos abriram parcialmente suas economias.

O povo americano "está respirando ar livre e fazendo isso com responsabilidade", afirmou Pence, citado pela emissora CNN.

Um tweet do Comitê Nacional Democrata chamou 1,5 milhão de casos de COVID-19 de "completo fracasso da liderança" por parte do presidente.

As taxas de testes para coronavírus e o tratamento inicial da pandemia por parte da administração presidencial nos EUA têm sido criticados.

No final de abril, Trump afirmou em um briefing da força-tarefa da Casa Branca para coronavírus que as críticas à capacidade de testes do país para a COVID-19 eram "partidárias", acrescentando que "estamos lidando com política, estamos lidando com uma coisa chamada 3 de novembro, é chamada de eleição presidencial".

O presidente dos EUA atribuiu nesse mês responsabilidade aos estados.

Até 19 de maio, os EUA haviam realizado 12,6 milhões de testes para coronavírus. Entre 300 mil e 400 mil testes foram realizados diariamente nos EUA na última semana, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Estatísticas para os EUA

Atualmente, os Estados Unidos têm mais de 1,5 milhão de casos registrados de coronavírus, com o número de mortes em torno de 92 mil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Segundo Our World in Data, uma publicação científica baseada na Universidade de Oxford, Reino Unido, os EUA realizaram mais testes para a nova doença respiratória, por volume, do que qualquer outro país. No entanto, isto não é verdade em uma base per capita.

Os EUA estão na 38ª posição mundial em termos de testes por um milhão de pessoas, de acordo com o portal Worldometer. Isso os coloca à frente da Alemanha ou Coreia do Sul, mas atrás de Espanha, Portugal, Rússia, Itália ou Reino Unido.

