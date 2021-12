Maior participação popular no século 21 deu vitória a Boric no Chile

Apoie o 247

Por Jeferson Miola, enviado especial do 247 a Santiago -Boric venceu com a força da ânsia incontível do povo chileno por mudanças.

Boric venceu na eleição que teve a maior participação popular do século 21 -o voto não é onbrigatório no Chile.

“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor” – Salvador Allende, 11 de setembro de 1973.

