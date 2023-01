Maior porta-aviões da China se aproxima dos primeiros testes no mar

O novo porta-aviões da Marinha chinesa, o CNS Fujian, deve realizar seus primeiros testes no mar neste ano edit

Sputnik - O novo porta-aviões da Marinha chinesa, o CNS Fujian, deve realizar seus primeiros testes no mar neste ano.

O capitão Qian Shumin citado pela mídia não indicou uma data exata para o início dos testes, contudo, afirmou que eles contribuirão para a realização dos objetivos do centenário das Forças Armadas chinesas.

O Fujian é o maior navio de guerra construído pela China, e colocá-lo em operação é um passo importante para a Marinha do país.

De acordo com o especialista e ex-capitão da Marinha dos EUA Carl Schuster, os primeiros testes do avançado porta-aviões chinês devem ocorrer em março de 2023 e consistirão em engenharia básica e testes de manobra do navio.

A embarcação tem um deslocamento de aproximadamente 80 mil toneladas e é 50% maior que os dois atuais porta-aviões da China.

O Fujian ainda usa um sistema de catapulta eletromagnética, tecnologia que os EUA possuem apenas em seu mais novo porta-aviões, o USS Gerald Ford.

