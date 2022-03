Maior superiate do mundo, pertencente a bilionário russo, é confiscado na Alemanha por crise na Ucrânia

Superiate Dilbar, pertencente ao bilionário russo Alisher Usmanov, está avaliado em US$ 594 milhões. Uma outra embarcação do gênero foi retida na França edit

247 - O superiate Dilbar, maior do mundo em volume e que pertence ao bilionário russo Alisher Usmanov, foi apreendido por autoridades alemãs em Hamburgo, segundo a Forbes. A embarcação, de 512 pés, está avaliada em US$ 594 milhões e possui dois helipontos, sauna, salão de beleza e academia, entre outros itens.

Um outro superiate, pertencente a Igor Sechin, presidente-executivo da gigante estatal russa do petróleo Rosneft, foi apreendido por agentes alfandegários na França. As retenções fazem parte do pacote de sanções impostas à Rússia pela União Europeia em função da ação militar na Ucrânia.

Usmanov é apontado como o sexto homem mais rico da Rússia e possui participação na USM, grupo de investimentos russo com participações na Metalloinvest, uma das maiores empresas produtoras de minério de ferro do mundo, e na empresa de telecomunicações MegaFon. A fortuna do bilionário é avaliada em US$ 19,5 bilhões.

De acordo com o jornal O Globo, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, informou que o Amore Vero foi confiscado no porto mediterrâneo de La Ciotat, perto da costa de Marselha, na Côte d'Azur francesa, enquanto se preparava para zarpar de forma urgente. “Graças à alfândega francesa por aplicar as sanções da UE contra pessoas próximas aos líderes da Rússia”, postou Le Maire no Twitter.

Cinco outros oligarcas russos, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Mordashov, Gennady Timchenko e Alexander Ponomarenko, também foram incluídos na lista de sanções da União Europeia.

