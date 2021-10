Maioria de países se opõe à interferência nos assuntos internos da China

Durante a reunião, Zhang Jun, representante permanente da China na ONU, refutou resolutamente as acusações infundadas contra a China lançadas por alguns países edit

Rádio Internacional da China - Mais de 80 países se opuseram à interferência nos assuntos internos da China sob pretexto dos direitos humanos no Terceiro Comitê da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira.

Durante a reunião, Zhang Jun, representante permanente da China na ONU, refutou resolutamente as acusações infundadas contra a China lançadas por alguns países, incluindo os Estados Unidos e a França.

Ele expressou firme oposição da China e, posteriormente, deu uma entrevista coletiva sobre a posição da China nas questões dos direitos humanos.

As tentativas de difamar a situação dos direitos humanos na China foram novamente derrotadas, pois mais de 80 países concordaram com a posição da parte chinesa, incluindo Cuba, em nome de 62 países, Kuwait, em nome de três Estados do Golfo, e muitos outros países que falaram individualmente, formando um forte impulso de apoio à China.

Em uma declaração conjunta, Cuba disse que o respeito à soberania, independência e integridade territorial dos Estados e a não ingerência nos assuntos internos dos Estados soberanos representam as normas básicas que regem as relações internacionais.

A declaração enfatizou que as questões relacionadas a Hong Kong, Xinjiang e Tibete são assuntos internos da China que não permitem a interferência de quaisquer forças externas, assim como apoiou a implementação do princípio chinês de "um país, dois sistemas" na Região Administrativa Especial de Hong Kong.

