Maioria dos infectados pelo coronavírus terá Covid longa, alerta estudo

247 - Mais da metade das pessoas diagnosticadas com Covid-19 sentirão os sintomas da doença por até seis meses após a recuperação, quadro conhecido como Covid longa. Um a cada dois recuperados manifestou sintomas no intervalo de um a seis meses após o início da doença. Foi o que apontou um novo estudo da Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicado nessa quarta-feira (13) no periódico Jama Network.

Os pesquisadores avaliaram 57 relatórios com dados de cerca de 250 mil adultos e crianças diagnosticados com o Sars-CoV-2 entre dezembro de 2019 e março de 2021. A maioria vive em países de alta renda, 79% foram internados e a idade média é de 54 anos.

De acordo com o coautor principal do estudo, Vernon Chinchilli, "essas descobertas confirmam o que muitos profissionais de saúde e sobreviventes da Covid-19 vêm alegando: que os efeitos adversos à saúde causados pela Covid-19 podem permanecer".

