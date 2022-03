Maioria dos suecos quer ingresso na Otan, mas governo diz que assunto não está na agenda do país por enquanto

Pesquisa da última sexta-feira indicou que 51% dos suecos querem a adesão à Otan. Pela primeira vez na história posição pró-Otan prevalece no país edit

247 com Reuters - Pesquisa de opinião realizada na sexta-feira (4) pela Demoskop e encomendada pelo jornal Aftonbladet mostrou que 51% dos suecos agora são a favor da adesão à Otan, contra 42% em janeiro. As pessoas contra a adesão caíram de 37% para 27%. É a primeira vez que uma pesquisa desse tipo mostra uma maioria a favor. A opinião majoritária contradiz a história de um um país conhecido pela neutralidade.

A Suécia não está em guerra desde 1814 e construiu sua política externa com base na "não participação em alianças militares". O país permaneceu neutro durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo quando os países nórdicos vizinhos foram invadidos. O mesmo aconteceu durante a Guerra Fria.

O ministro da Defesa da Suécia, Peter Hultqvist, disse que ingressar na Otan não pode ser apressada com base apenas nos eventos recentes.

"Mudar a doutrina de defesa é uma decisão muito grande, então você não faz isso da noite para o dia e não pode fazê-lo por causa das pesquisas de opinião", disse ele em entrevista coletiva em Copenhague, onde se encontrou com seus colegas dinamarqueses e britânicos.

No entanto, os Democratas Suecos, o terceiro maior partido no parlamento, disseram na sexta-feira que estão revisando sua posição, o que pode dar maioria no parlamento para aqueles que desejam ingressar.

"Estamos analisando a situação agora, hora a hora mais ou menos, analisando a questão da Otan, analisando outras colaborações de política de segurança e o que podemos fazer", disse Aron Emilsson, porta-voz de política externa dos Democratas Suecos à Rádio Sueca.

"Está claro que tudo é colocado sob uma luz completamente diferente agora", disse ele.

A oposição de centro-direita da Suécia há muito pede a adesão à aliança, mas os social-democratas, o Partido de Esquerda, os verdes e os democratas nacionalistas da Suécia resistem à medida.

A mudança de opinião ecoa na Finlândia, aliada próxima e não membro da OTAN, onde o chefe do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais descreveu o ataque da Rússia à Ucrânia como um alerta e "o 11 de setembro da Europa para os finlandeses".

Claes Levinsson, diretor do Instituto de Estudos Russos e Eurasianos da Universidade de Uppsala, disse que a estreita cooperação entre a Suécia e a Finlândia, que inclui exercícios militares conjuntos e compras de material, significa que se a Finlândia aderir, a Suécia provavelmente também fará o mesmo.

Na sexta-feira, o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse que seria incompreensível que a Grã-Bretanha não viesse a apoiar a Suécia. "A Suécia faz parte da mesma família, então ficaríamos ao lado da Suécia, faríamos tudo o que pudéssemos para apoiar militarmente e de outras maneiras", disse ele.

