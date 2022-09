Mais alto legislador da China visitará a Rússia e participará do Fórum Econômico do Leste

Li Zhanshu, presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, fará visitas oficiais à Rússia, Mongólia, Nepal e Coreia do Sul de quarta-feira a 17 de setembro edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O principal legislador da China, Li Zhanshu, participará do sétimo Fórum Econômico do Leste em Vladivostok nesta semana, informou a agência de notícias oficial Xinhua neste domingo, tornando-se a autoridade chinesa mais importante a visitar a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia.

Li, presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, fará visitas oficiais à Rússia, Mongólia, Nepal e Coreia do Sul de quarta-feira a 17 de setembro, segundo a Xinhua. Ele participará do fórum de quatro dias, marcado para começar na segunda-feira (5), durante sua estada na Rússia, disse.

Li, atualmente classificado em terceiro lugar no Partido Comunista Chinês, deve se aposentar de sua posição no Partido em um congresso no próximo mês, mas manterá sua posição parlamentar até março.

O presidente da China, Xi Jinping, e o russo, Vladimir Putin, anunciaram uma parceria estratégica "sem limites" em fevereiro, semanas antes de a Rússia iniciar a operação militar especial na Ucrânia.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.