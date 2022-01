Mais alto órgão anticorrupção da China promete manter combate forte e persistente à corrupção

A Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do Partido Comunista da China (PCCh) divulgou comunicado sobre o tema edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do Partido Comunista da China (PCCh) prometeu manter um forte e persistente combate à corrupção em um comunicado divulgado na quinta-feira (20).

O comunicado foi aprovado na sexta sessão plenária da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh, realizada em Beijing de terça a quinta-feira.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, participou do plenário e fez um importante discurso.

PUBLICIDADE

Também participaram da sessão líderes do Partido e do Estado, incluindo Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng.

A sessão revisou o trabalho disciplinar em 2021, fez arranjos para tarefas em 2022, e deliberou e aprovou um relatório de trabalho entregue por Zhao Leji em nome do comitê permanente da CCID.

PUBLICIDADE