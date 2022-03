Mais alto órgão consultivo político da China encerra sessão anual de 2022

Xi Jinping e outros líderes chineses participaram do evento no Grande Palácio do Povo em Pequim edit

Rádio Internacional da China - A quinta sessão do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o mais alto órgão consultivo político da China, realizou sua reunião de encerramento na quinta-feira (10).

Xi Jinping e outros líderes chineses participaram do evento no Grande Palácio do Povo em Beijing.

Wang Yang, presidente do Comitê Nacional da CCPPC, fez um discurso na reunião.

A reunião aprovou resoluções sobre o relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPC, o relatório sobre como as propostas dos conselheiros políticos foram tratadas desde a sessão anual anterior, o relatório sobre a análise de novas propostas, assim como uma resolução política sobre a quinta sessão do 13º Comitê Nacional da CCPPC.

