Mais alto órgão consultivo político da China encerra sessão com apoio à Assembleia Popular e ao Partido Comunista

247 - A quarta sessão do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o mais alto órgão consultivo político da China, realizou sua reunião de encerramento na tarde desta quarta-feira (10), pedindo esforços conjuntos e incessantes para tornar em realidade o Sonho Chinês de revitalização nacional. Os conselheiros políticos concordaram unanimemente em apoiar a Assembleia Popular Nacional (APN) e o papel dirigente do Partido Comunista na sociedade chinesa.

Xi Jinping e outros líderes, incluindo Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng e Wang Qishan, participaram da reunião de encerramento em Pequim.

A sessão se focou no projeto de desenvolvimento social e econômico do país para os próximos cinco a 15 anos.

Wang Yang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente do Comitê Nacional da CCPPC, presidiu a reunião.

Este ano marca o centenário do Partido Comunista da China e o primeiro ano para que o país implemente seu novo plano de desenvolvimento quinquenal e comece sua nova jornada para a construção integral de um país socialista moderno, disse Wang Yang.

A CCPPC deve considerar a defesa e o fortalecimento da liderança do Partido como o princípio político fundamental e a importante responsabilidade política, disse Wang, acrescentando que a CCPPC deve desempenhar melhor seu papel como plataforma para a democracia consultiva

Wang pediu que a CCPPC reúna a sabedoria e força dos chineses no país e no exterior, a fim de fazer contribuições para garantir um bom começo para a construção plena de um país socialista moderno, informa a Xinhua.

