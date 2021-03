Mais alto órgão consultivo político da China prepara-se para sessão anual

O Comitê Permanente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) promoveu uma reunião nesta segunda-feira em Pequim para preparar a próxima sessão anual do mais alto órgão consultivo político edit

247 - O mais alto órgão consultivo político da China prepara-se para sua sessão anual que se realizará nos próximos dias. Wang Yang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do Comitê Nacional da CCPPC, participou da reunião preparatória.

A 4ª sessão do 13º Comitê Nacional da CCPPC se realiza a partir desta quinta-feira (4), em Pequim.

Na reunião foram apresentados o projeto do relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPC e um relatório sobre como o Comitê Permanente lidou com as propostas apresentadas pelos conselheiros políticos, informa a Xinhua.

